Первый рейс авиакомпании по маршруту состоялся 18 июля

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" за месяц перевез 17,8 тыс. пассажиров в сообщении Москва - Геленджик после возобновления авиарейсов в курортный город, сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот перевез 17,8 тыс. пассажиров за первый месяц возобновления полетов между Москвой и Геленджиком. Первый рейс авиакомпании из Москвы в Геленджик состоялся 18 июля", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что первоначально рейсы выполнялись один раз в день. Из-за повышенного спроса с 1 августа было запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки, а с 13 октября по 25 октября - два рейса в сутки.

"Аэрофлот" выполняет полеты по маршруту Москва - Геленджик на лайнерах Airbus A320/321 вместимостью 183 пассажира. Средняя занятость кресел составила 96%.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.