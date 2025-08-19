Специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта отметил, что правительством РФ и китайскими коллегами будет выработан вариант мер обеспечения

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Россия и Китай должны работать над построением независимой транспортной логистики, которая будет неуязвима для недружественных действий. Такое мнение высказал советник президента РФ, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на пленарном заседании III международного форума "Ростки".

"Вызовы последнего времени - санкции, вторичные санкции, недружественные действия, повышение страховых взносов. Перевозка морским транспортом, чем всегда кормились все логисты, стала сегодня уязвима. И надо понимать, что здесь мы столкнулись с этим. И мы видим, что недружественные действия в Балтийском море, в Черном море, в проливах, в Суэцком канале говорят о том, что надо очень грамотно выстроить независимую транспортную логистику России и Китая", - сказал Левитин.

Он отметил, что по итогам сессии, которая прошла в рамках форума, вместе с правительством Российской Федерации и китайскими коллегами будет выработан вариант мер обеспечения независимой транспортной логистики.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.