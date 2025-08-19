Особое внимание в республике уделяется садоводству, увеличению урожая зерна и овощей, производству сахарной свеклы

ЧЕРКЕССК, 19 августа. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей направят в Карачаево-Черкесии (КЧР) на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Развитие сельского хозяйства - одна из ключевых задач региона. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей направим около 1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Средства пойдут на ключевые направления отрасли: выращивание зерновых, масличных и овощных культур, развитие животноводства, мелиорации, закладку садов и сельский туризм", - говорится сообщении.

Особое внимание в республике уделяется садоводству, увеличению урожая зерна и овощей, производству сахарной свеклы, отметил глава КЧР.

Гранты по программе "Агростартап" в регионе получили свыше 500 фермеров. "С 2019 года программа "Агростартап" помогла порядка 540 начинающим фермерам республики запустить свое дело, а в сельской местности появилось больше 570 новых рабочих мест. Основное направление грантов - молочное и мясное животноводство", - написал Темрезов.