По словам парламентариев от фракции "Новые люди", реализация предложенной инициативы "создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний, защитит права десятков миллионов потребителей"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзулина с предложением установить автоматический механизм снижения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1% за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, действующее законодательство уже предусматривает механизм перерасчета платы за содержание жилья в случае некачественного оказания услуг. Однако, отмечают депутаты, на практике этот механизм часто оказывается неэффективным из-за сложной процедуры - составления актов, переписки с управляющей компанией и обращения в контролирующие органы. "Из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчета для одного жильца, большинство просто не пользуется этим правом. В результате управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности за срыв сроков выполнения заявок", - подчеркнули авторы инициативы.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Предлагается установить правило, согласно которому за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в ГИС ЖКХ, плата за содержание жилого помещения снижается на 1%", - говорится в документе.

По словам парламентариев, реализация предложенной инициативы "создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний, защитит права десятков миллионов потребителей, сделав механизм перерасчета автоматическим, и позволит гражданам получать компенсации без прохождения долгих бюрократических процедур".