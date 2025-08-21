Пресс-служба ООО "Росатом МеталлТех"

Мероприятие состоится в рамках научно-практической конференции "Вреденовские чтения".

Об актуальных вопросах развития травматологии и ортопедии, импортозамещении, доступности медицинских изделий в больницах и клиниках страны, важности организации процесса разработки и производства медицинских изделий совместно с практикующими врачами расскажут: д.м.н., профессор, член-корр. РАН, вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Министерства здравоохранения РФ Рашид Тихилов, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского и испытательского института медицинской техники Росздравнадзора Ольга Исаева, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Дубров, заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА Александр Терсков, руководитель отделения травматологии-ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Шавырин, генеральный директор компании "Росатом МеталлТех" Андрей Андрианов и генеральный директор компании "Эндоарт" Юлия Гуккина.