К 20:11 мск IMOEX2 находился на уровне 2 954,42 пункта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил рост, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне заявлений пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,49%, до 2 965,66 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,59%, до 1 162,77 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:50 мск.

К 20:11 мск IMOEX2 находился на уровне 2 954,42 пункта (+0,1%). Затем индекс Мосбиржи с дополнительным кодом ускорил рост и находился на отметке в 2 975,60 пункта (+0,83%), свидетельствуют данные торгов на 20:38 мск.

Ливитт заявила, что саммит США и РФ в Анкоридже (штат Аляска) был очень продуктивным и открыл дверь для второй фазы переговоров по урегулированию на Украине, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне. Она также сказала, что президент США Дональд Трамп уверен в необходимости поддержания открытого диалога с его российским коллегой Владимиром Путиным, так как это помогает глубже понять позицию России. США также будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины, объявила пресс-секретарь.