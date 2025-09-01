Вырученные средства группа планирует реинвестировать в приоритетные направления, включая проекты в сфере малотоннажной химии и разработку активных фармацевтических субстанций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа "Роснано" объявила о начале открытых торгов по продаже 100% долей в уставном капитале "Новамедика иннотех". Начальная цена сделки установлена в размере 720 млн рублей, об этом сообщили ТАСС в компании.

"Заявки участников принимаются с 19 августа по 19 сентября 2025 года, а итоги конкурса будут подведены 22 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Сделка проходит на электронной торговой платформе Sberbank-AST. Условиями предусмотрена рассрочка оплаты на срок до 1,5 лет, при этом не менее 40% от договорной цены должно быть оплачено сразу после заключения договора.

ООО "Новамедика иннотех" было создано для развития научно-исследовательской деятельности группы "Новамедика" и реализации проектов в области контрактной фармацевтической разработки и производства. Технологический центр компании расположен в ОЭЗ "Технополис "Москва" и оснащен современным лабораторно-производственным комплексом.

Вырученные средства "Роснано" планирует реинвестировать в приоритетные направления, включая проекты в сфере малотоннажной химии и разработку активных фармацевтических субстанций.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.