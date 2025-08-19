Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Закон о включении операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн рублей в перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом, вступает в силу 20 августа 2025 года. Закон принят с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Согласно документу, банки с 20 августа обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под банковского контроля, чем активно начали пользоваться мошенники. Новый закон, по его словам, возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга.