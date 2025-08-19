Большую часть суммы составляют поступления от негосударственных организаций и деньги от продажи конфискованного имущества

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бюджет России в прошлом году получил 65 видов доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 283,56 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Министерстве финансов.

"При этом 99,99% указанной суммы приходится на 60 видов (подвидов) безвозмездных поступлений (169 133,9 млн рублей), из них основной объем составляют прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет (161 786,9 млн рублей), и на денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части реализации конфискованных акций и иных финансовых инструментов) (114 430,2 млн рублей)", - говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что по итогам 2023 года в бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) поступило 282 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе поступления доходов на общую сумму 883,72 млрд рублей.