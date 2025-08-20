Предприятие намерено производить до 2 тыс. тонн мяса бройлера в год

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Строительство новой птицефабрики запланировано в Боградском районе Хакасии с объемами инвестиций в 1,5 млрд рублей. Предприятие будет производить до 2 тыс. тонн мяса бройлера в год, что составит 25% от ввозимого в республику объема мяса птицы, сообщил ТАСС глава республики Валентин Коновалов.

"В Боградском районе село Пушное проектируется строительство птицефабрики в производственной мощностью 2 тыс. тонн мяса бройлера в год и замещение 1/4 мяса птицы, ввозимого из других регионов", - сообщил глава региона. Объем инвестиций в проект 1,5 млрд рублей. Сроки его реализации - 2025-2037 годы.

Он сообщил, что продолжается реализация проекта по модернизации уже действующей Усть-Абаканской птицефабрики, в результате которой птицефабрика нарастит к 2030 году ежегодные объемы производства куриного яйца с 66 млн до 350 млн штук. В реализацию проекта вложат более 7 млрд рублей.

Также в прединвестиционной стадии находится проект "Абаканский репродуктор" в Алтайском районе, его целью является создание ремонтно-маточного отделения - обеспечение потребностей в инкубационном яйце птицефабрики.

В новость внесена правка - передается с исправлением во втором и четвертом абзацах, верно - 1,5 млрд рублей и в Алтайском районе.