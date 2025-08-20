Больше всего бизнесменов беспокоят утечки внутренних данных и репутационные риски

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 69% владельцев бизнеса готовы застраховать свою компанию от рисков, связанных с некорректной работой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в результатах опроса, проведенного "Совкомбанк cтрахованием" и "Всероссийским бизнес центром" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Также результаты опроса показали, что предпринимателей больше всего беспокоят утечка внутренних данных и репутационные риски. Вероятность финансовых потерь волнует их значительно меньше: лишь треть (33%) опрошенных отметили этот риск как значимый. Для четверти опрошенных (25%) страхование рисков, связанных с ошибками ИИ, критически важно.

При этом, по данным опроса, среди тех, кто внедрил ИИ в рабочие процессы, больше половины (54%) используют его ежедневно или несколько раз в неделю. 31% прибегают к помощи нейросетей лишь иногда, а 15% пока не внедряли искусственный интеллект в свои задачи. Наиболее востребованные направления применения ИИ в бизнесе - автоматизация процессов (38%), маркетинг и персонализация предложений (35%), анализ данных и прогнозирование (34%). Реже предприниматели используют его для обслуживания клиентов, разработки продуктов и управления цепочками поставок.

В результатах опроса также отмечается, что большинство российских предпринимателей, несмотря на опасения, не проверяют информацию, которую генерирует нейросеть - скептически к получаемым данным относятся лишь 42% предпринимателей. 29% респондентов проверяют результаты работы ИИ изредка, а еще 29% делают это редко или вовсе не проверяют информацию. При этом каждый шестой респондент (17%) уже сталкивался с серьезными последствиями ошибок ИИ, а более половины опрошенных, не имея личного негативного опыта, все же признают наличие рисков и только 27% не видят повода для беспокойства.

В опросе на базе платформы для предпринимателей TenChat приняли участие 2 600 предпринимателей.