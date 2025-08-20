Россияне тратят на онлайн-заказы непродовольственных товаров 7 тыс. руб. в месяц

Больше всех эту категорию продукции приобретает молодежь, говорится в исследовании онлайн-платформы "Авито доставка"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне ежемесячно тратят на онлайн-покупки непродовольственных товаров около 7 тыс. руб., говорится в исследовании онлайн-платформы "Авито доставка" (есть в распоряжении ТАСС).

"Непродовольственные товары они [россияне] в среднем приобретают раз в неделю, и ждать свои заказы готовы 3,5 дня. Средний чек за месяц при этом составил почти 7 тыс. руб., причем больше всех на эту категорию товаров тратит молодежь", - отмечается в исследовании.

Почти треть (30%) опрошенных укладываются в 3 тыс. руб. в месяц; 28% - в сумму от 3 тыс. до 5 руб.; 25% - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 12% - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Лишь 6% тратят на онлайн-покупки непродовольственных товаров более значительные суммы.

Каждый второй россиянин заказывает непродовольственные товары онлайн несколько раз в месяц и чаще. В основном это женщины (55% против 47% мужчин). Из них 10% делают это несколько раз в неделю, а 3% - несколько раз в день. Чаще так поступает молодежь 18-34 лет (5%). В среднем россияне совершают такие покупки раз в неделю.

При этом женщины и мужчины предпочитают разные категории товаров. "Женщины заказывают косметику и средства гигиены (65%); одежду, обувь и аксессуары (63%); зоотовары (30%); канцелярию и товары для творчества (28%), а также все для детей (27%). Мужчины же чаще приобретают товары для дома и ремонта (37%), электронику и бытовую технику (32%), все для авто (21%) и спортивные товары (17%)", - уточняется в исследовании.

Опрос проводился сервисом "Авито доставка" среди 10 тыс. россиян.