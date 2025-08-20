В Красноярске театр и фонд имени Хворостовского подали в суд на продюсеров из Эстонии

Предварительное судебное заседание пройдет 2 февраля 2026 года

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Красноярский государственный театр оперы и балета и Фонд поддержки и развития искусства имени Дмитрия Хворостовского обратились в Арбитражный суд Красноярского края с иском к продюсерскому центру. Истцы требуют от ответчика заключить трехстороннее соглашение для урегулирования вопросов интеллектуальной собственности, говорится в сообщении суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского к продюсерскому центру "А&А Worldwide OU" (Эстония) о понуждении к заключению трехстороннего соглашения", - говорится в сообщении.

По информации суда, в марте 2021 года фонд и театр заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого совместно осуществлена постановка оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан, или наказанный распутник" с участием постановочной группы, представленной продюсерским центром на основании договора между ним и фондом.

"Согласно доводам истцов, договор между фондом и продюсерским центром предусматривал заключение трехстороннего соглашения для урегулирования вопросов интеллектуальной собственности и дальнейшего использования произведения, поскольку лицензионные договоры с режиссером-постановщиком, художниками-постановщиками и художником по свету ни театром, ни фондом не заключались", - говорится в сообщении. Проект трехстороннего соглашения был подготовлен, но продюсерский центр его не подписал. По мнению истцов, это препятствует дальнейшему показу оперы, что нарушает условия договора и соглашения о сотрудничестве. Поэтому театр и фонд просят суд принудить центр к заключению соглашения на предложенных условиях и признать его действующим с 1 апреля 2025 года.

Суд принял иск к производству. Предварительное судебное заседание пройдет 2 февраля 2026 года.