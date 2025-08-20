Они составили 6,9 тыс. единиц

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Продажи китайских кроссоверов, находящихся в ценовой категории 3-4 млн рублей, сократились на российском рынке в июле 2025 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 35%, до 6,9 тыс. автомобилей. Об этом говорится в исследовании "Газпромбанк Автолизинг" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В целом во втором месяце лета продажи китайских кроссоверов с претензией на премиальный статус оставались на неплохом уровне, но продолжали падать относительно аналогичного периода прошлого года. Всего было реализовано 6,9 тысячи таких машин 43 моделей. Это на 35% меньше, чем год назад. При этом их доля на рынке в июле составила 5,8% (- 2% пункта). И в ближайшие месяц-два тренд вряд ли изменится", - подчеркнул начальник управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании.

Он также добавил, что с принятием мер по увеличению утилизационного сбора рыночный баланс может вновь сместиться в сторону роста сегмента премиальных китайских автомобилей.

В топ-5 самых востребованных премиальных китайских кроссоверов по итогам июля вошли лидер продаж Tank 300 (786 ед.), Voyah Free (554 ед.), Changan Uni-K (501 ед.), Changan Uni-T (437 ед.) и Hongqi HS5 (331 ед.). При этом отмечается, что только четыре модели престижных китайских брендов - Hongqi HS3 и HS5, Voyah Free и Wey Coffe 01 - продемонстрировали положительную динамику бизнеса, пользуясь в основном эффектом новизны и низкой базой продаж относительно июля 2024 года. В целом рыночная доля данного сегмента в июле сократилась с 7,8% до 5,8% в годовом выражении.