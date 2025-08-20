Перед 1 сентября в сутки выпускается более 400 тонн цветов, в то время как в обычные дни эта цифра не превышает 200 тонн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России отмечает рост поставок свежесрезанных цветов в преддверии Дня знаний на 20%, так в сутки выпускается для внутреннего потребления более 400 тонн цветов. 84% поставок цветочной продукции обеспечивают Эквадор, Нидерланды и Колумбия. Об этом сообщила пресс служба ведомства.

"В августе среднесуточное количество оформленной цветочной продукции увеличилось на 20% по сравнению с июлем. Сумма таможенных платежей за цветы, ввезенные в последнем летнем месяце, составила 677 млн руб.", -говорится в сообщении.

"Цветы являются скоропортящимся товаром и таможенные органы готовы к оперативному оформлению с учетом роста поставок в преддверии праздников. Сейчас перед 1 сентября в сутки выпускается для внутреннего потребления более 400 тонн цветов, в то время как в обычные дни эта цифра не превышает 200 тонн. Оформление осуществляется достаточно оперативно, занимает не более 4 часов, поэтому со стороны таможни никаких срывов сроков не ожидается", - отметил Джамиль Гусейнов, заместитель начальника Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля" ФТС России, слова которого приводятся в сообщении.

В ведомстве сообщили, что после таможенного оформления средняя стоимость розы, в зависимости от характеристик цветка, например, длины стебля и величины бутона, составляет около 44 руб. за шт. При этом конечная цена товара в местах оптовой и розничной торговли может сильно отличаться.

"Всего с начала года количество задекларированных свежих цветов достигло почти 51,5 тыс. тонн, а стоимость - 32,9 млрд руб. В основном цветы доставляются автотранспортом (49,8 тыс. тонн) и грузовыми авиарейсами (1,6 тыс. тонн)", - сообщили в ФТС.

Там отметили, что в структуре самой цветочной продукции преобладают розы (44%), хризантемы (20%) и гвоздики (10%). "Страны - лидеры по объемам поставок - это Эквадор, Нидерланды и Колумбия. На эти страны приходится 84% поставок", - говорится в сообщении.

Объем поставок

В ведомстве отметили, что наибольший объем декларирования приходится на Центральное, Северо-Западное и Уральское таможенные управления, это 28,4 тыс. тонн, 16,8 тыс. тонн и 3,1 тыс. тонн цветов соответственно.

"На таможенных постах Московского региона, включая Московский авиаузел, оформили 29,6 тыс. тонн цветочной продукции на сумму 19,2 млрд руб.", - сообщили в ФТС.