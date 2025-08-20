Ленское объединенное речное пароходство намерено взыскать с нее 235,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края приступил к рассмотрению иска Ленского объединенного речного пароходства о взыскании с компании "Северная звезда", которая ведет освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, 235,5 млн рублей. Следующее заседание пройдет 30 октября, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Судебное заседание отложено до 13:40 (09:40 мск) 30 октября", - говорится в картотеке. Согласно данным картотеки, 20 августа прошло первое предварительное судебное заседание по данному иску, который был подан 7 июля.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения ведется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. Компания "Северная звезда" в 2020 году стала первым резидентом Арктической зоны РФ на территории Красноярского края. При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию.

Ленское объединенное речное пароходство - крупное транспортно-производственное предприятие Северо-Востока России. Его суда осуществляют перевозки нефтепродуктов и других грузов для четырех субъектов РФ - Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа.