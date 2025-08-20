Дело назначено к судебному разбирательству на 2 сентября

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу компании судовладельца потерпевшего у Керченского пролива крушение танкера "Волгонефть-239" на решение Краснодарского краевого суда о взыскании почти 35,5 млрд рублей экологического ущерба по иску Росприроднадзора, дело назначено к судебному разбирательству на 2 сентября, следует из данных картотеки суда.

Согласно материалам суда, компанией "Волгатранснефть" подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по иску Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Судом апелляционной инстанции жалоба принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 2 сентября.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 августа в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования к владельцу потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - компании "Волгатранснефть" и постановил взыскать сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей и еще 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета. Ущерб, причиненный Черному морю в результате крушения "Волгонефть-239" у Керченского пролива непосредственно от разлива нефтепродуктов составил 35,3 млрд рублей, еще на 145,3 млн рублей причинен ущерб от затопления носовой части судна. Размер причиненного вреда окружающей среде именно в части нефтепродуктов был рассчитан на 2,8 тыс. тонн, то есть из него был исключен откачанный мазут из кормовой части судна.