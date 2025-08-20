До конца года будет выпущено 25 тыс. флаконов по 2 мг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Опиоидный анальгетик "Ремифентанил" отечественного производства станет доступен в сентябре. До конца года будет выпущено 25 тыс. флаконов препарата, применяемого для анестезии, сообщил в своем Telegram-канале директор Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко.

"В текущей геополитической ситуации в работе нашей комиссии по здравоохранению партии "Единая Россия" мы уделяем самое серьезное внимание решению вопросов, помогающих развиваться отечественному рынку лекарств. В январе этого года я уже рассказывал о планах Московского эндокринного завода в этом году выпустить в гражданский оборот опиоидный анальгетик "Ремифентанил". И в сентябре препарат станет доступен, до конца года будет выпущено 25 тыс. флаконов по 2 мг", - написал Проценко.

Он отметил, что поставки нового препарата помогут врачам проводить операции вне зависимости от импорта. Проценко поблагодарил всех, кто принял участие в разработке и испытаниях препарата. "Теперь у российских врачей будет свое, отечественное и, уверен, качественное лекарство. И это лучшая из возможных новостей", - заключил специалист.