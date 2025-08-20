По оценке российского лидера, объем производства в сельском хозяйстве "припал"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк и обсудил с ней социально-экономическую ситуацию в регионе.

"Я посмотрел, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране: у нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель", - сказал Путин.

При этом, по оценке российского лидера, объем производства в сельском хозяйстве "припал". Однако врио губернатора заявила, что цифры не упали, а обрушились. По ее словам, это следствие процесса наведения порядка в отрасли.

Путин также обратил внимание Костюк на одну из важнейших социальных проблем - на ремонт и капитальное строительство объектов образования, таких как детские сады, школы. Еще одной проблемой, которую подсветил Путин, стала нехватка врачей. Говоря об этом, президент подчеркнул, что "одна из ключевых тем закрепления специалистов - это, конечно, жилье".