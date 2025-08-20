Одной из ключевых проблем является отсутствие у глав многих муниципалитетов знаний и инструментов для внедрения уже существующих современных цифровых решений, отметила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. В России необходимо создать единый банк с проверенными цифровыми решениями для комплексного развития муниципалитетов, которая включит в себя не только базу успешных кейсов, но и методики их внедрения и финансирования. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Нужны какие-то платформы, которые будут показывать успешные кейсы, которые можно будет применить. <...> Как цифровой банк решений по России - лучше иметь такой ресурс. И, обязательно, нужны инструменты. Не только, что нужно делать, но и как это делать, за счет чего это можно сделать. Потому что на сегодняшний день у нас пока нет федеральных программ с заложенным финансированием, которые бы содержали такие вещи. Это очень важно: нужны еще и ресурсы. Где-то это может быть вовлечение жителей, бизнеса, где-то - социальные программы крупнейших градообразующих предприятий, но и, наверно, какое-то софинансирование со стороны федерального бюджета. Эти вещи нужно продумывать, рассчитывать. Это было бы очень полезно для всей нашей страны", - сказала Минуллина.

Она подчеркнула, что одной из ключевых проблем является отсутствие у глав многих муниципалитетов знаний и инструментов для внедрения уже существующих современных цифровых решений. "Надо понимать, что мэр далеко не каждого города имеет достаточный уровень компетенции для того, чтобы разобраться в тонкостях создания, оцифровки и всех тех процессов, о которых мы говорим. Это фундаментальные, базовые основы генерального планирования, мастер-планирования и так далее. Нужны и совместные образовательные программы, просветительские мероприятия, такие форумы, как этот", - добавила Минуллина.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов также отметил, что важно обеспечить не только сбор данных, но и наличие специалистов, способных их анализировать, интерпретировать и реализовать на местах. "Данные - не ради самих данных, а ради конкретных действий", - сказал он.

По словам генерального директор ООО "Экострой" Андрея Статова, единая платформа поможет бороться с неинформированностью местных властей и недобросовестными подрядчиками, способными дискредитировать процесс цифровизации.

В заключение руководитель управления ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Джемал Сурманидзе заявил, что платформа должна быть практическим инструментом, а не просто каталогом. "Нужны ответственные решения, за которыми стоит человек, которому можно позвонить, и знать, что будет ответ, знать, что это решение апробировано и внедрено, знать его эффективность", - сказал Сурманидзе.

О форуме

Десятый всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходит в Казани 19-21 августа. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны. Форум проводит Минстрой России совместно с правительством Татарстана и при поддержке института развития ДОМ.РФ.