На такие производство уже есть инвесторы, сообщила врио губернатора региона Мария Костюк

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Проекты по выращиванию технической конопли прорабатываются властями Еврейской автономной области (ЕАО) совместно с Минпромторгом. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила врио губернатора ЕАО Мария Костюк.

"В основном у нас коллеги [сельхозпроизводители] ушли на сою. Мы сегодня прорабатываем совершенно другие истории. Допустим, с Минпромторгом мы сегодня отрабатываем посевы по технической конопле. Создана прямо полностью система, для того чтобы она была, прорабатываем рынки сбыта. Есть коллеги, которые готовы зайти как инвесторы", - сказала она.

При этом Костюк отметила, что показатели в сфере сельского хозяйства региона "упали сильно", отдельно выделив проблемы в птицеводстве. "Я цифры не скрываю, оно [сельское хозяйство] упало сильно. Но здесь история наведения порядка", - добавила врио губернатора.

По данным Росстата, в 2023 году (данные публикуются на два года позже отчетной даты) ЕАО находилась на 76-м месте среди регионов России по объему произведенной в хозяйствах всех категорий продукции сельского хозяйства - 9 млрд 175 млн рублей.