Пока сумма штрафа по этой статье составляет 30 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить в 100 раз штраф для должностных лиц за нарушение юридическим лицом, получившим бюджетные инвестиции, условий их предоставления.

Ранее мировой судья Москвы выписал штраф "Почте России" в размере 230,6 млн рублей за то, что госпредприятие нарушило условия предоставления инвестиций из бюджета на ремонт и модернизацию почтовых отделений. Административное дело было возбуждено Счетной палатой РФ по итогам проверки в Минцифры РФ. В "Почте России" ТАСС заявили, что будут обжаловать решение судьи в установленном порядке.

"Как я понимаю, суд исходил из статьи 15.15.4 КоАП, где для юрлиц предусмотрен штраф от 2% до 12% от суммы бюджетных средств. А что же должностные лица - спросите вы. А какой смысл их наказывать, если максимальный штраф по этой статье - 30 тыс. рублей. Смешная цифра при тех окладах, которые себе назначают "эффективные менеджеры". <…> Нужно вносить поправки в КоАП и поднять штраф в 100 раз", - сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что развернутая "Почтой России" кампания по "оптимизации" коснулась только работников низового звена - операторов, сортировщиков, кладовщиков, водителей, почтальонов. "А надо бы наоборот - начинать чистку с менеджеров", - заключил депутат.

В Счетной палате пояснили, что "Почта" до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должна была модернизировать не менее 1 282 и 773 отделений соответственно, но фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767, на 1 января 2025 года - 664 отделения. При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные "Почтой России" в Минцифры, "содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", отметили там. В госкомпании заявили ТАСС, что "решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений" и касается только сроков оформления документов, закрывающих "работы привлеченных подрядчиков".