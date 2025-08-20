Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что программа бюджетных кредитов, которые в России используются с 2022 года, позволяет регионам обновлять транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 720 объектов и мероприятий завершили благодаря бюджетным кредитам в России с 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Механизмы инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК) призваны повышать качество жизни граждан и менять облик населенных пунктов к лучшему. За время их действия с привлечением средств бюджетных кредитов в 71 регионе России завершено более 720 объектов и мероприятий", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

По его словам, программа бюджетных кредитов, которые в России используются с 2022 года, позволяет регионам обновлять транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. "Благодаря выгодным условиям - низкой ставке 3% и длительному сроку кредитования (на 15 лет) - субъекты получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты без сильной долговой нагрузки. ИБК и СКК помогают не только создавать современные дороги, объекты ЖКХ, больницы и детские сады, но и развиваться регионам в целом", - сказал вице-премьер.

Всего с привлечением средств ИБК и СКК обновлено 8 152 единицы общественного транспорта, добавил Хуснуллин. В этом году работа по развитию инфраструктуры продолжится как по запланированным ранее объектам в рамках ИБК и СКК, так и с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов.

Вице-премьер отметил, что благодаря выполненной работе бюджетные кредиты с 2022 года поспособствовали привлечению в регионы свыше 3,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций, созданию 44 тыс. рабочих мест, вводу в эксплуатацию 32,9 млн кв. м жилья. Среди регионов-лидеров - Республика Татарстан (3,88 млн кв. м), Санкт-Петербург (3,43 млн кв. м), Свердловская область (2,54 млн кв. м).

"Большое внимание уделяется модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. С 2022 года благодаря программе бюджетных кредитов введено в эксплуатацию 398 объектов ЖКХ, а также более 1 440 км инженерных сетей. Обновляется и дорожная инфраструктура страны. Уже построено и отремонтировано 514 км дорог - это как крупные магистрали, так и улично-дорожная сеть в жилых кварталах", - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.