ЧИСТОПОЛЬ /Татарстан/, 20 августа. /ТАСС/. Урожай картофеля в России вырастет до 7,5-7,6 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"В прошлом году <...> мы собрали порядка 7,3 млн тонн. В этом году мы ожидаем картофельный год. Должно быть порядка 7,5-7,6 млн тонн. Может быть больше, посмотрим, как будет складываться погода", - сказала Лут на открытии завода по производству картофеля фри в Татарстане.

По итогам 2024 года из-за погодных условий урожай картофеля в организованном секторе составил 7,3 млн тонн, что на 1,3 млн тонн ниже уровня 2023 года.