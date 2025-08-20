Ситуация с ценами на бензин в России

Бензин АИ-92 подорожал на 0,76%, цена АИ-95 выросла за день на 1,13%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина на сегодняшних торгах продолжила рост, цены марок АИ-92 и АИ-95 обновили рекорды, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,76%, до 72,51 тыс. руб. за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 71,97 тыс. руб. за тонну, установленную 19 августа.

Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,13%, до 82,253 тыс. руб. за тонну и достигла нового ценового максимума.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,25%, до 61,01 тыс. руб. за тонну, превысив отметку в 61 тыс. руб. Топочный мазут подешевел на 0,65%, до 23,561 тыс. руб. за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 2,29%, до 71,461 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,77%, до 19,717 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.

В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.