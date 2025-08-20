ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы

Речь идет об утверждении стратегических документов, бухгалтерском учете, составлении и представлении отчетности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банк России рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг некоторе критически важные процессы, в том числе утверждение стратегических документов, бухгалтерский учет, составление и представление отчетности в ЦБ, говорится в информационном письме регулятора.

Кроме того, во избежание повышенных рисков ЦБ рекомендовал банкам не передавать третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам, участникам банковской группы) совершение банковских операций, функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.

При определении организационной структуры управления риском аутсорсинга кредитным организациям рекомендуется определить функции и ответственность органов управления и подразделений кредитной организации, исключающие конфликт интересов в рамках управления риском аутсорсинга. Решения об аутсорсинге критически важных процессов должны приниматься советом директоров.

Также банкам следует на ежегодной основе с учетом результатов мониторинга качества выполнения критически важных процессов третьими лицами оценивать необходимость пересмотра условий договоров, в том числе проводить оценку целесообразности их продления.