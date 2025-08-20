Премьер-министр Армении и зампредседателя кабмина России также затронули вопросы двусторонней повестки дня между странами

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с зампредседателя правительства России Алексеем Оверчуком актуальные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня между Арменией и Россией. Собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В правительстве Армении также сообщили, что собеседники коснулись динамики объемов товарооборота, а также хода реализации совместных программ, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.