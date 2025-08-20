Социально-экономическую ситуацию в Арктике будут мониторить на уровне поселков

Оценка устойчивого развития населенных пунктов опирается на комплексный анализ 68 индикаторов по семи направлениям

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял решение одобрить индекс устойчивого развития и качества жизни малых населенных пунктов арктических регионов, подготовленный аналитиками Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), в качестве одного из возможных инструментов ежегодного мониторинга социально-экономической ситуации в населенных пунктах Арктической зоны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПОРА.

20 августа Экспертный центр ПОРА опубликовал доклад, в котором систематизированы ключевые результаты, положения и рекомендации, выработанные на основе индекса устойчивого развития и качества жизни населенных пунктов арктических регионов, - рейтингового и аналитического продукта.

"Комитет также рекомендовал правительству рассмотреть возможность использования индекса как одного из инструментов мониторинга на муниципальном уровне, в том числе для оценки эффективности государственной политики и деятельности муниципальных команд", - рассказали в пресс-службе.

В основе доклада - масштабное исследование, охватившее 128 поселений, входящих в состав всех десяти регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), включая отдаленные и труднодоступные территории с населением до 25 тыс. человек.

Параметры оценки

Оценка устойчивого развития населенных пунктов, помещенных в фокус документа, опирается на комплексный анализ 68 индикаторов по семи направлениям, в том числе таким, как образование, здравоохранение, инфраструктура, безопасность, благоустройство, работа органов власти и так далее. В ПОРА уточнили, что использовались статистические данные, соцопросы, опросы экспертов, анализ публикаций в соцсетях и другие источники. Доклад является итогом комплексной работы, в которой приняли участие различные структуры - Совет Федерации, федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, представители экспертного сообщества.

В группу "A" населенных пунктов с наиболее высоким значением индекса вошли 24 населенных пункта, в группу "B" - 21 населенный пункт, в группу "C" - 40 населенных пунктов, в группу "D" - 25 населенных пунктов и в группу "E" - 18 населенных пунктов.

Как отметил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин, для обозначения итогового продукта сознательно использовали термин "индекс". "Ведь наша задача - не ранжировать города и поселки Арктики, не делить их на "передовиков" и "отстающих". Наша задача - выявить сильные и слабые места их стратегий роста, помочь им самим и федеральным органам власти, работающим на арктическом направлении, понять, какие именно местные практики нуждаются в коррективах, а какие, наоборот, можно было бы успешно применять и в дальнейшем", - пояснил Данькин, подчеркнув, что в структуре Индекса имеется и рейтинг: он был рассчитан исключительно для населенных пунктов АЗРФ с целью определения ориентиров их развития и выявления лучших практик.

Ключевые рекомендации

По итогам работы над докладом исследователи отмечают дефицит статистических данных о жизни поселений АЗРФ. "Существующая статистика недостаточна, что актуализирует необходимость совершенствования механизмов наблюдения за состоянием арктических населенных пунктов", - отметили аналитики.

Кроме этого, по их словам, для АЗРФ характерно заметное неравенство в доходах. Средняя покупательная способность зарплат в населенных пунктах разных регионов различается более чем втрое. "В удаленных и малых населенных пунктах наблюдается системная кадровая нехватка по всем ключевым направлениям первичной медицинской помощи, что формирует "пустые зоны" с низким уровнем доступности здравоохранения. Подобная ситуация характерна и для школьного образования: ученики из малых арктических населенных пунктов стабильно показывают более низкие результаты, чем их сверстники с "большой земли" или из северных региональных центров", - констатировали исследователи.

Экономическая активность сильно варьируется между населенными пунктами. В отдельных населенных пунктах уровень безработицы превышает средние значения более чем в 14 раз. Несмотря на положительную субъективную оценку экологической обстановки самими северянами, существующих статистических данных недостаточно для того, чтобы комплексно оценить состояние окружающей среды в АЗРФ. Необходимы шаги по системному учету экологического ущерба и меры по его ликвидации.

В 82% малых населенных пунктов покупательная способность зарплат в бюджетном секторе на 25% ниже средних по экономике муниципалитета. В частности, поэтому в арктических регионах зафиксированы различные формы дефицита врачебных кадров. "Одним из решений этой проблемы может стать донастройка системы межбюджетных трансфертов с учетом региональных дисбалансов для создания возможности повышения оплаты труда в бюджетном секторе опережающими темпами за счет дополнительных федеральных субсидий", - отмечают авторы доклада.