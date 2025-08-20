Компания и ее дочерние предприятия получили право на приобретение 2,797 млн обыкновенных акций и 2,571 млн привилегированных акций "ГМС Нефтемаш"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Русгаздобыча", которая вместе с "Газпромом" участвует в реализации комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, купить акции двух производителей технологического оборудования для нефтегазового сектора. Об этом говорится в распоряжении президента.

"Русгаздобыча" и ее дочерние предприятия получили право на приобретение 2,797 млн обыкновенных акций и 2,571 млн привилегированных акций "ГМС Нефтемаш", а также 3 тыс. обыкновенных акций и 170 "префов" "Гидромашсервиса".