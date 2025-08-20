Стартовая цена лота составляет 1,15 млрд рублей, торги пройдут 8 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. АО "Научно-производственный комплекс "Северная заря" (входит в госкорпорацию "Ростех") выставило на торги имущественный комплекс в Петербурге. Стартовая цена лота составляет 1,15 млрд рублей, следует из данных "РТ-капитал".

"Имущественный комплекс расположен в Санкт-Петербурге, на Республиканской улице, в муниципальном округе Малая Охта. Территория включает два земельных участка и обширный комплекс производственных зданий с развитой инфраструктурой. Стартовая цена - 1 115 000 000 руб.", - говорится в сообщении.

В состав лота вошли здания общей площадью 17 тыс. кв. м и два земельных участка общей площадью 1,9 га. Торги пройдут 8 сентября.

АО "Научно-производственный комплекс "Северная заря" основан в 1974 году на базе завода "Красная заря". Предприятие специализируется на разработке и выпуске слаботочных электромагнитных реле для нужд оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

"Выставленная на продажу территория является перспективным активом для редевелопмента. Появление здесь современного жилья, мест для работы и отдыха вписывается в общую логику развития территории. В локации с видом на Малоохтинский парк будет также уместным строительство многофункционального общественно-делового объекта с офисной, торговой, гостиничной функциями, дополненного выставочным пространством, концертной площадкой или конференц-залом", - отметила руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами АО "РАД" Елена Тарасова.