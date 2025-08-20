Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым вопросы обновления и расширения портовой инфраструктуры региона.

Патрушев и Кондратьев в ходе рабочей встречи в Новороссийске также обсудили реализацию транспортно-транзитного потенциала прибрежных городов. Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности.

Кроме того, были рассмотрены вопросы активизации функционирования совета по морской деятельности Краснодарского края.

Во встрече также принял участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.