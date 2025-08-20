По словам первого вице-премьера, РФ придает существенное значение координации усилий по сотрудничеству на многосторонних площадках, в первую очередь, ООН, ШОС и БРИКС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Проведение российско-индийского саммита планируется в этом году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

"Традиционно на самом высоком уровне находится политическое взаимодействие, которое базируется на регулярных личных контактах лидеров России и Индии. Все это формирует прочную основу для дальнейшего развития наших отношений. В этой части знаковым событием станет очередной российско-индийский саммит, проведение которого ожидается до конца текущего года",- сказал он, открывая заседание.

По словам Мантурова, РФ придает существенное значение координации усилий по сотрудничеству на многосторонних площадках, в первую очередь, ООН, ШОС и БРИКС.

"В следующем году председательство в БРИКС переходит к Индии. Уверен, это придаст дополнительный импульс продвижению совместных инициатив в торгово-экономической сфере, которая занимает центральное место в повестке нашей межправкомиссии", - отметил он, пожелав успехов индийским коллегам.