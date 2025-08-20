Мантуров: РФ и Индия за пять лет нарастили товарооборот почти в семь раз

Первый вице-премьер России подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и номенклатура

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Индия за последние пять лет нарастили товарооборот почти в семь раз, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии по сотрудничеству.

"Благодаря принятым ранее решениям за последние пять лет российско-индийский товарооборот вырос почти в 7 раз. Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и номенклатура: помимо устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минудобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.

РФ импортирует из Индии продукцию агропромышленного комплекса, лекарственные средства и субстанции, товары легкой промышленности, индустриальное сырье, оборудование и комплектующие.

Также продолжается работа по подготовке соглашения о свободной торговле с Индией, добавил первый вице-премьер. "В целях дальнейшей диверсификации структуры и роста товарооборота, а также упрощения взаимного доступа на рынки намерены продолжить работу по подготовке соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией", - отметил он.