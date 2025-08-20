Мантуров: Россия продолжает поставлять Индии нефть и нефтепродукты

РФ видит потенциал в экспорте сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты, видит потенциал в экспорте сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

"Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ", - сказал он.

Мантуров отметил, что, помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - добавил он.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта.

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.