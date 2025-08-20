Объем производства товарной аквакультуры, включая рыбопромысловый материал, вырос в два раза и в 2024 году достиг более 380 тыс. тонн, отметил помощник президента РФ

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Производство товарной аквакультуры в России в 2024 году превысило 380 тыс. т и продолжает расти в текущем году, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"За последние 10 лет объем производства товарной аквакультуры, включая рыбопромысловый материал, вырос в 2 раза и в прошлом году достиг более 380 тыс. тонн. В этом году объем производства аквакультуры продолжает расти", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

Он отметил, что рыбохозяйственная отрасль Азово-Черноморского региона играет важную роль в поддержании продовольственной безопасности России, сохранении водных биологических ресурсов, а также имеет существенный потенциал. "Поэтому его важно использовать, но - не забывая о необходимости рационального природопользования и сохранения биоразнообразия Черного и Азовского морей", - сказал Патрушев.

О состоянии и планах по развитию рыбной отрасли в Азово-Черноморском бассейне на совещании доложил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.