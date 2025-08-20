Патрушев: Азово-Черноморский регион подвержен авариям и ЧС

Это связано с угрозами совершения террористических актов, отметил помощник президента РФ

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Азово-Черноморский регион подвержен рискам аварий и чрезвычайных ситуаций, в первую очередь из-за угроз терактов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях региона.

"[Азово-Черноморский регион] подвержен рискам возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера, прежде всего, из-за угроз совершения террористических актов", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, последние две аварии в Керченском проливе в прошлом году, приведшие к серьезным экологическим последствиям, еще раз подтверждают важность соблюдения судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности, а также обеспечения повышенной готовности сил и средств для ликвидации последствий аварий.

"Первоочередной задачей является недопущение подобных событий", - указал глава Морколлегии.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.