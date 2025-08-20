В Индии в 2026 году изготовят два опытных образца электричек по СП с Россией

Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что России и Индии, "безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Индии в 2026 году изготовят два опытных образца разработанного для национальных железных дорог скоростного электропоезда совместного с РФ производства. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Мантуров подчеркнул, что России и Индии, "безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи". В частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении.

"Среди проектов кооперации особого упоминания заслуживает создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сказал он.

В марте 2023 года, опередив ведущих мировых игроков, возглавляемый российским "Трансмашхолдингом" консорциум победил в международном тендере стоимостью $6,5 млрд на разработку, производство и 35-летний сервис 1 тыс. 920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Соответствующий контракт был заключен в сентябре того же года. Это одна из крупнейших сделок по поставкам железнодорожной техники последних лет. Созданное после этого совместное российско-индийское предприятие Kinet Railway Solutions уже начало свою работу. Оно расположено в городе Латур штата Махараштра в центральной Индии.