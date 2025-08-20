Первый вице-премьер РФ также сообщил, что число индийских студентов в России за последнее десятилетие выросло в семь раз, до более 30 тыс.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число посетивших Россию туристов из Индии в первом полугодии этого года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

По его словам, на фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. "Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть", - сказал Мантуров.

Об образовании и культуре

Он также сообщил, что число индийских студентов в России за последнее десятилетие выросло в семь раз, до более 30 тыс., отметив необходимость ускорения решения о взаимном признании дипломов. "Одной из актуальных задач является упрощение процедуры взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Считаем необходимым ускорить подготовку для подписания соответствующего межправительственного соглашения", - сказал первый вице-премьер. Также РФ и Индия изучают возможности сближения программ среднего профессионального образования.

Говоря о совместных мероприятиях в области культуры, Мантуров отметил, что в ноябре в Москве в доме культуры "ГЭС-2" состоится выставка, посвященная наследию Рабиндраната Тагора, а в начале следующего года в Индии пройдет фестиваль российской культуры.

Кроме того, по его словам, в рамках совместного кинопроизводства готовится к выходу в прокат этой осенью российско-индийский фильм "Жемчуг".