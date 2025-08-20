Мантуров: Россия и Индия нацелены на совместное освоение Севморпути

Первый вице-премьер РФ также отметил, что Москва готова делиться компетенциями в области космической деятельности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и коридора "Север - Юг", сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

"Очевидно, что расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов. В этой связи нацелены на совместное освоение Северного морского пути и коридора Север - Юг", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве, Мантуров отметил также, что РФ готова делиться компетенциями в области космической деятельности. "Прежде всего, речь идет про пилотируемую космонавтику, ракетное двигателестроение и сегмент спутниковой навигации", - уточнил он.

Мантуров отметил также потенциал взаимодействия в сфере цифровых технологий. "Наши страны обладают уникальными компетенциями в области информационной безопасности, искусственного интеллекта и технологий "умного города". По многим из этих направлений уже налажен практический диалог, который необходимо развивать", - подчеркнул он.