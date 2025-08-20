Как указывается в материале агентства, с 21 января он совершил более 600 финансовых операций по покупке ценных бумаг

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность в январе этого года приобрел корпоративные, государственные и муниципальные облигации на общую сумму более чем $100 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финансовые документы.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Как указывается в материале, с 21 января он совершил более 600 финансовых операций по покупке ценных бумаг. Точная сумма каждой операции не раскрывается.

Так, например, американский лидер приобрел корпоративные облигации Citigroup, Morgan Stanley, Meta, Qualcomm и ряда других компаний, а также аналогичные ценные бумаги, выпущенные городами, штатами и округами США.

Как утверждает агентство, приобретенные облигации относятся к эмитентам, которые могли бы выиграть в случае изменений в политике США при администрации Трампа.