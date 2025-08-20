Ситуация с ценами на бензин в России

В то же время дизель дорожает существенно ниже уровня инфляции - на 1,94% против 4,16%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 18 августа составил 5,74%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,16%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже четвертую неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Дизель же дорожает на АЗС существенно ниже уровня инфляции (1,94% против 4,16%).

Росстат отметил, что с 12 по 18 августа бензин подорожал на 0,44%, дизель - на 0,01%, при этом дефляция в РФ составила 0,04%.

Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.

Минэнерго России ранее сообщало, что считает минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. В министерстве также отмечали, что намерены удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.