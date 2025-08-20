Доля работников обследуемых организаций, перед которыми у предприятий был долг, на конец июля 2025 года составила менее 1%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец июля 2025 года, составила 1 млрд 43,9 млн руб., сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 96,7 млн руб. (или на 10,2%), с соответствующим периодом предыдущего года - увеличилась на 521,2 млн руб. (или на 99,7%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 697,7 млн руб. (66,9%), в 2024 году - 255 млн руб. (24,4%), в 2023 году и ранее - 91,2 млн руб. (8,7%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец июля 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 33,3%, обрабатывающие производства - 24%, добыча полезных ископаемых - 11,3%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 5,9%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 5,5%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 4,8%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 4,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 4,7%, деятельность в области информации и связи - 2,6%, образование - 1,2%, транспортировка и хранение - 1%, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,3%, финансовая и страховая деятельность - 0,2%.

Как уточнил и. о. директора ВНИИ труда Владимир Смирнов, анализ задолженности по заработной плате в России показывает, что, несмотря на то, что вопрос затрагивает ряд работников, в целом ситуация не носит критичного характера и можно говорить о сравнительно низком абсолютном уровне задолженности в масштабах экономики. "Так, пик задолженности за 2025 год в настоящее время был зафиксирован в мае, и, по данным Росстата, общий объем просроченной задолженности по заработной плате в организациях (не относящихся к малому предпринимательству) на конец мая 2025 года составил 1 662,3 млн рублей. Хотя эта цифра кажется значительной, она составляет 0,04% от общего фонда начисленной заработной платы за май в стране (4 339 306,1 млн рублей)", - уточнил он.

При этом несмотря на увеличение задолженности в июле 2025 года на 10,2% к предыдущему периоду (июню 2025 года), по сравнению с маем ее величина снизилась на 37,2%, добавил Смирнов.