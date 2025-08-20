МЭР: годовая инфляция в России с 12 по 18 августа снизилась до 8,46%

Продолжается снижение цен на продовольственные товары

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 12 по 18 августа составила 8,46% против 8,55% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 12 по 18 августа 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция - цены снизились на 0,04%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (0,2%), в том числе на плодоовощную продукцию (3,7%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09% н/н). В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 0,06%. Годовая инфляция на 18 августа зафиксирована на уровне 8,46%", - отмечается в обзоре.