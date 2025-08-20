ФАС рекомендовала регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам

По мнению службы, это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. ФАС рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам. По мнению службы, это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Там пояснили, что речь идет о временных соглашениях о стабилизации цен, которые региональные власти могут заключать с поставщиками, производителями и организациями торговли в случае необходимости, в том числе в периоды сезонного спроса.

"При этом с ноября 2024 года такие соглашения можно заключать не только по социально значимым продовольственным товарам из соответствующего перечня, но в отношении любых продовольственных и непродовольственных товаров, к которым также относятся школьные принадлежности", - уточнили в службе.

Региональные власти активно применяют указанный механизм на различных рынках, полагают в ФАС. Практика показывает, что в регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается положительный эффект.

"Для повышения ценовой доступности школьных товаров для граждан в период подготовки к новому учебному году служба предлагает региональным властям проработать вопрос заключения соответствующих соглашений по этой продукции. Для достижения лучшего эффекта ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина", - сказали в службе.

Ранее ведомство предложило федеральным торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период сезонного спроса перед началом учебного года. В результате этой работы в магазинах "Комус" снижены более чем на 20% к аналогичному периоду 2024 года цены на более чем 150 позиций товаров школьного ассортимента, а также зафиксированы на уровне аналогичного периода прошлого года цены на 250 позиций школьных канцтоваров. "Детский мир" зафиксировал стоимость отдельных канцелярских товаров, а также одежды и обуви на уровне минимальных цен прошлого года, при этом цены на канцелярские товары снижены до 30% по сравнению с 2024 годом.