Минэнерго ожидает снижения волатильности биржевых цен на топливо в ближайшие дни

В министерстве добавили, что несмотря на период сезонно высокого спроса, связанного с уборочной кампанией, рынок полностью обеспечен предложением всех видов и марок топлива

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов и ожидает в ближайшие дни снижения волатильности биржевых цен на топливо. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

"На биржевых торгах в отдельные дни уже наблюдается снижение оптовых цен на все виды автомобильного бензина почти по всем ценовым индикаторам в диапазоне от 0,4% до 2,9%. По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - заметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности. "В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сегодня продолжила рост, цены марок АИ-92 и АИ-95 обновили рекорды. Бензин АИ-92 подорожал на 0,76%, до 72,51 тыс. руб. за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 71,97 тыс. руб. за тонну, установленную 19 августа. Кроме того, по данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 18 августа составил 5,74%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,16%), следует из данных Росстата. В рознице он опережает инфляцию уже четвертую неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

В Минэнерго пояснили, что несмотря на период сезонно высокого спроса, связанного с уборочной кампанией, рынок полностью обеспечен предложением всех видов и марок топлива. Производство и отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости.

"Доставка топлива всеми видами транспорта осуществляется в приоритетном порядке, существенных проблем с логистикой и отгрузкой не зафиксировано. В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка", - добавили в Минэнерго.

О мерах правительства

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.