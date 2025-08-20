Экспорт страны зависел от России, а внезапное прекращение торговли отразилось на экономическом состоянии сильнее всех в Европе, следует из заявления торгово-промышленной палаты

ХЕЛЬСИНКИ, 20 августа. /ТАСС/. Финляндия сильнее всех в Европе испытала на себе экономические последствия конфликта на Украине. Об этом сообщила торгово-промышленная палата страны.

Согласно опубликованному на сайте ведомства заявлению, финский экспорт и экономика были зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на их состоянии.

"Стабилизация экономической обстановки вернула бы доверие, инвестиции и предсказуемость. Именно в этом сейчас остро нуждаются финская экономика и благосостояние", - заявил генеральный директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми.

По его словам, все решения, касающиеся Украины, затрагивают Финляндию больше, чем большинство других стран.