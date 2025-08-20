Ведомство также планирует предложить учитывать при расчете долговой устойчивости субъектов объемы инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Счетная палата подготовит предложения, предусматривающие, что при реализации проектов с привлечением средств специальных казначейских кредитов (СКК) за регионами будут закреплены обязанности по выполнению плановых показателей и предусмотрена ответственность за их недостижение. Об этом сообщается в материалах контрольного ведомства.

"Подготовить предложения о внесении изменений в правила №525, предусматривающие установление в соглашении о реализации мероприятий, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются СКК, обязанности по выполнению плановых значений показателей реализации мероприятий, а также ответственности за их недостижение, в том числе за несоблюдение сроков выполнения мероприятий", - сказано в отчете о результатах анализа изменения состояния госдолга субъектов РФ и эффективности использования бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2022-2024 годы.

Также контрольное ведомство намерено предложить учитывать при расчете долговой устойчивости субъектов объемы инфраструктурных кредитов, а также суммы платежей по их погашению и обслуживанию.

Проведенный Счетной палатой анализ показал, что процент использования лимитов казначейских кредитов регионами составлял 33,7% в 2022 году, 45,5% в 2023 году и 44,5% в 2024 году. Неэффективно использовали лимит на кредитные средства 2022 году 58,5 % регионов, в 2023 году - 41,9%, в 2024 году - 21,9%.

Согласно материалам СП, в 2023 году на реализацию мероприятий в 79 субъектах Федеральным казначейством выданы специальные казначейские кредиты на сумму 190 млрд рублей. Кассовый расход бюджетов регионов на 1 января 2025 года составил 156,6 млрд рублей. При этом дата завершения 45% объектов инфраструктуры была перенесена на год и более, стоимость 21% - увеличена. В 2023-2024 годах не были достигнуты отдельные показатели по приобретению транспорта, ЖКХ и реконструкции котельных, проектам по развитию инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе.

В 2023 году в целом по стране не достигли плановых значений 56% показателей реализации мероприятий за счет специальных казначейских кредитов (от общего количества показателей по которым установлены плановые значения), в 2024 году - 69% показателей.

Инфраструктурные бюджетные кредиты

Согласно материалам Счетной палаты, в 2021-2024 годы из федерального бюджета регионам были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 678,9 млрд рублей. Кассовые расходы бюджетов субъектов составили 661,3 млрд рублей.

Дата завершения 37% инфраструктурных проектов была перенесена на срок от одного до четырех лет, стоимость 36% инфраструктурных проектов увеличена.

При этом в 2022-2024 годах наблюдается перевыполнение показателей реализации инфраструктурных проектов от 11,7% до 32%, но оно достигается за счет отдельных регионов. В то же время плановые значения не достигают от 34,2% до 47,5% регионов, которым они установлены.

"По итогам проведенного ранее контрольного мероприятия правительству РФ дана рекомендация, направленная на установление обязанности по выполнению плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, а также ответственности за их недостижение, в том числе за несоблюдение сроков выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов. Анализ использования инфраструктурных бюджетных кредитов показал недостаточную результативность их использования. Минстрой России не обеспечивает в полной мере актуальность и достоверность информации о ходе реализации проектов для оценки эффективности использования бюджетных кредитов на инвестиционные цели", - поясняется в отчете по итогам анализа.

В 2023 году 75 субъектам РФ предоставлены кредиты на опережающее финансирование на общую сумму 142,3 млрд рублей. Полное погашение бюджетных кредитов регионы произвели в 2023-2024 годах. Анализ использования выданных кредитов показал, что строительство 21,8% объектов завершено позже намеченного срока или не завершено в предусмотренный срок.