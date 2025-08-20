В совместном исследовании компании "Яндекс" и агентства маркетинговых исследований ORO отметили, что 62% респондентов отслеживают динамику цен

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных россиян предпочитают вручную сравнивать цены на товары на различных онлайн-платформах, говорится в совместном исследовании компании "Яндекс" и агентства маркетинговых исследований ORO (текст есть у ТАСС).

"Самый популярный способ проверки - ручное сравнение предложений на разных сайтах и площадках: так поступают 64% покупателей. Примерно каждый четвертый использует дополнительные инструменты - фильтры, сортировки, агрегаторы или встроенную функцию "сравнить". 62% респондентов отслеживают динамику цен", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, поведение покупателей зависит от суммы покупки - 53% покупателей чаще сравнивают стоимость дорогих товаров, чем мелких повседневных заказов. Среди людей с высоким доходом эта доля чуть выше - 54%.

Большинство россиян стремятся совершать рациональные покупки, отмечают эксперты. Так, 99% хотя бы раз сравнивали цены на товары на различных онлайн-площадках. При этом 54% покупателей обладают интуитивным представлением о справедливой цене, тогда как 32% опрошенных при первой покупке незнакомого товара обычно не знают его рыночную стоимость. Кроме того, 60% респондентов хотя бы раз отказывались от покупки, если цена не соответствовала их ожиданиям, сказано в исследовании.

По словам председателя Союза потребителей РФ Алексея Койтова, потребители стали внимательнее к цене и чаще замечают маркетинговые приемы. "Так, 81% покупателей доверяют стоимости больше, если присутствуют ценовые факторы: указанный размер скидки, история или график изменения цены. Маркеры "Лучшая цена", стикеры с распродажей и другие визуальные обозначения замечают 76% покупателей", - отметил он.

Исследование было проведено в июле 2025 года. Его участниками стали 1 575 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, совершавшие за последние шесть месяцев покупки хотя бы в одной из категорий: "Товары для дома и интерьера", "Электроника и бытовая техника", "Товары для строительства и ремонта / Товары для сада и огорода".