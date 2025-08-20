По данным исследования, люди выбирают смартфоны, поскольку игры там "в основном бесплатные"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Смартфон стал главной платформой для россиян-геймеров, сообщили ТАСС в сервисе "ЮKassa" финтех-компании "ЮMoney". Согласно проведенному опросу, эти гаджеты для игр предпочитают 45% россиян, компьютеры - 37%.

При том, что доли примерно разделились между смартфонами и ПК, ноутбуки для игр выбирают лишь 12%. Консоли и планшеты занимают еще меньшие доли - 4% и 2% соответственно. Россияне выбирают смартфоны, поскольку игры там "в основном бесплатные", что отмечает большинство опрошенных (54%), объясняют исследователи.

У смартфонов как платформ для гейминга есть и недостатки, признают респонденты: это "обилие" рекламы (так считают 68%), быстрая разрядка батареи (27%), "навязчивая монетизация" (25%) и неудобство маленьких экранов (15%).

Тем не менее, 37% опрошенных играют без перерывов больше часа, 35% - час-полчаса, говорится в результатах опроса. По мнению представителей "ЮKassa", такая продолжительность сессий подчеркивает то, что "мобильный гейминг уже не ассоциируется исключительно с короткими перерывами между делами".

Опрос проводился среди более чем 2 тыс. респондентов, 77% из которых - мужчины.