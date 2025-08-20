Эксперт Пищальников назвал риски уменьшения льготных тарифов для МСП

Реализация этой инициативы может привести к тому, что множество компаний "либо закроются, либо уйдут в тень, чтобы платить как можно меньше налогов", считает вице-президент "Опоры России"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уменьшение льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может привести к сокращению предприятий. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников.

"Мера, предложенная Минфином, необходима экономике, чтобы не ускорять темпы инфляции в краткосрочном периоде, то есть в разрезе года. Но если смотреть на перспективу, становится очевидно, что значительная часть компаний из реестра МСП просто не выдержат давления и либо закроются, либо уйдут в тень, чтобы платить как можно меньше налогов. И в том, и в другом сценарии под удар попадают сотрудники этих компаний: кто-то потеряет работу, а кто-то лишится социальных гарантий и пенсионных отчислений", - сказал он.

Вице-президент "Опоры России" считает, что в текущих условиях, если смотреть на среднесрочную перспективу, можно прогнозировать сокращение некоторых неэффективных предприятий, высвобождение трудовых ресурсов и концентрацию доходов у более сильных игроков.

Он подчеркнул, что сильнее всего могут пострадать рядовые работники и небольшие предприятия. Пищальников отметил, что еще в период пандемии налог по страховым взносам для малого и среднего бизнеса снизили с 30% до 15% на часть зарплаты, которая превышает минимальный размер оплаты труда, но с 2025 года государство постепенно сокращает льготы по страховым взносам по МСП.

Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на данные источника, сообщила, что Минфин выступил с инициативой о сокращении льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассмотреть законопроект могут уже на осенней сессии Госдумы.

Ранее "Опора России" выступила с предложением расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6% и добавить в него предприятия металлообработки, производителей детских игрушек и текстильных изделий. Пониженная налоговая ставка действует для обрабатывающей промышленности, IT-компаний, резидентов особых экономических зон - Дальнего Востока, Крыма и Калининградской области.